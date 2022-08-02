Президент Польши заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за "Северного потока"

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок после звонка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Владимиру Путину по поводу газопровода "Северный поток – 2" в 2021 году.
Он уточнил, что речь идет об опубликованном в июле прошлого года совместном заявлении Берлина и Вашингтона, согласно которому эти страны отказались от противодействия газопроводу и согласились с тем, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года.
"И в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. <...> Газовые проекты под названием "Северный поток" – это мой главный упрек в адрес Германии", – сказал польский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению Дуды, отказ противодействовать "Северному потоку – 2" следовало понимать как акт равнодушия и враждебности к Восточной Европе. Он также добавил, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем за последние 30 лет состоянии.
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава не согласилась делиться газом с другими странами Евросоюза. По ее словам, хранилища республики уже заполнены. Она также отметила, что у страны есть безопасные поставки.
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