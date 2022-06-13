Политолог заявил, что Польша готовится к гипотетической войне с Россией

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Польша серьезно укрепляет свою армию и готовится к гипотетической войне с Россией, предположил политолог Андрей Суздальцев

"Польша готовится. Это не значит, что она зайдет на Западную Украину, потому что это дорогая тема. Но они укрепляют свою армию", – сказал он в беседе с изданием "Украина.ру".

По его словам, численность польской армии меньше, чем украинской, однако она, считает Суздальцев, мотивированнее и боеспособнее, чем ВСУ. В то же время политолог обратил внимание на ошибки польского военного командования, указав, что Варшава традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине. По его словам, Варшава побоится ответного удара. Он также отверг вероятность того, что Польша попытается атаковать российские войска прокси-силами.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша, по всей видимости, приступает к активным действиям по захвату территорий западной части Украины. По его словам, об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать в ближайшее время.