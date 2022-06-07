Польша поставит Украине оружие почти на 630 млн долларов

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Польша подпишет контракт на поставку вооружений Украине на 628 миллионов долларов, заявил министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин. Об этом сообщает ТАСС.

"Почти 3 миллиарда. Более чем 2,7 миллиарда злотых", – сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, отметил, что данный контракт может стать для республики крупнейшим экспортным соглашением в оборонной сфере за последние 30 лет.

"Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину", – сказал Моравецкий.

По его словам, речь идет о поставках испытанного и надежного оружия. Однако премьер-министр Польши не уточнил, о каких образцах вооружения идет речь.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину. Дипломат отметил, что с помощью этого оружия Киев продолжает обстреливать мирные кварталы Донбасса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.