Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии за призывы к поставкам оружия Киеву

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала премьер-министра Эстонии Каю Каллас кровожадной за ее призывы к поставкам оружия Украине.
В своем телеграм-канале Захарова напомнила, что Каллас ранее называла призывы к перемирию или миру на Украине нежелательными и преждевременными, а также заявляла, что в настоящее время Киев больше всего нуждается в оружии.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину. Дипломат отметил, что с помощью этого оружия Киев продолжает обстреливать мирные кварталы Донбасса.
Он также подчеркнул, что Россия имеет право наносить удары по центрам принятия решений об использовании реактивных систем залпового огня. Такое вооружение Украине передавали США и Великобритания. Кроме того, заявил Небензя, Москва может отодвинуть линии угроз от границ РФ, а также ЛНР и ДНР. Речь идет об участке, равном дальности действия РСЗО.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ вправе нанести удары по центрам принятия решений после поставок РСЗО Киеву – Небензя
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