Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Запад своей антироссийской политикой еще больше начинает напоминать крысиного короля. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя закрытие неба некоторыми странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"В своем стремлении любым способом навредить России, включая поставки оружия на Украину, западные страны все больше напоминают крысиного короля. Их антироссийская политика не только переходит все рамки дозволенного, но и скатывается до таких мелких пакостей, как ситуация с самолетом главы дипломатического ведомства России", – заявил Шеремет РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что судьба крысиного короля жалка, так как РФ не даст другим странам вести себя нагло и непочтительно, опускаясь до требований и запугиваний.
На сегодняшний день, как подчеркнул Шеремет, Запад сам обостряет процесс саморазрушения, идя на конфликт с РФ и поддерживая режим украинских боевиков.
Депутат Госдумы также выразил надежду, что жители западных государств понимают неверность действий властей, которые, подчиняясь США и не думая, принимают единые решения, несущие ущерб всему миру.
5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако, отмечалось, что вина Белграда в данной ситуации отсутствует.
Председатель сербского кабмина Ана Брнабич, в свою очередь, сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.
Отношения РФ с другими государствами осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Болгария закрыла небо для самолета Лаврова
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