В СФ назвали отказ пропустить самолет с Лавровым комплексом политической неполноценности

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Отказ некоторых государств Европы пропустить самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию можно назвать комплексом политической неполноценности. Такое мнение выразил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Насколько страшен для Европы Сергей Лавров... Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них - Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит единомыслие в Европе относительно политики России, – написал Карасин в своем телеграм-канале.

Он также предположил, что в западных странах увеличивается число опасений, что контакт с РФ в сфере политики свергнет единый антироссийский строй Европейского союза.

"Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет", – заключил Карасин.

5 июня стало известно о том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако, отмечалось, что вина Белграда в данной ситуации отсутствует.

Председатель сербского кабмина Ана Брнабич в свою очередь сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.

Ситуация у РФ с другими государствами осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

