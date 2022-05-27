Китай закрыл воздушное пространство для самолетов РФ Boeing и Airbus – СМИ

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Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Один из них пояснил, что в мае авиационные власти Китая попросили все компании актуализировать электронные досье. Российские перевозчики обновили информацию, однако Пекин запросил подтверждающие данные, что импортные самолеты РФ официально сняты с регистрации за рубежом.
"Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах", – говорится в сообщении.
Источник отметил, что сейчас такие требования предъявляют и другие страны. Так, Турция отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией.
Другой источник в российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам в Китай без сертификата о дерегистрации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что экономические связи России и Китая скоро будут развиваться еще быстрее из-за диктаторской позиции западных государств. По его словам, это дает возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. По словам Лаврова, большинство проектов с Китаем осуществляется именно в этих регионах.
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