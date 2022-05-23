Экономические связи РФ с КНР будут развиваться еще быстрее – Лавров

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Экономические связи РФ и Китая скоро будут развиваться еще быстрее, так как западные государства занимают позицию диктатора, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру".
"Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", – отметил министр.
По словам Лаврова, большинство проектов с Китаем осуществляется именно в этих регионах. При этом, как подчеркнул глава МИД, это возможность для РФ реализовывать свой потенциал в области высоких технологий, в том числе в атомной энергетике.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва установит воздушные грузовые мосты с Китаем и ОАЭ. По его словам, речь идет о перевозке жизненно важных грузов, таких как лекарства, медикаменты, оборудование и комплектующие. Ожидается, что за счет таких грузовых перевозок в несколько раз сократится время доставки грузов.
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