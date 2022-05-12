В Китае не исключили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

Фото: depositphotos/Foto-VDW

В случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, выразил мнение экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо.

В своей статье для журнала Economist полковник напомнил, что Москва предупредила о последствиях присоединения к Североатлантическому альянсу новых членов. Бо отметил, что это может поставить крест на безъядерном статусе Балтийского моря.

"Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <...> Если главный страх НАТО – это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина?" – написал он.

Полковник отметил, что безопасность Европы теперь осталась в прошлом, ее можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Финляндия может официально заявить о своем намерении вступить в НАТО уже в четверг, 12 мая, затем, скорее всего, этому примеру последует Швеция.

Пять официальных лиц заявили изданию, что союзники по Североатлантическому альянсу, возможно, быстро дадут добро на получение Хельсинки и Стокгольмом членства в НАТО. Ожидается, что данный шаг станет предпосылкой для увеличения военного присутствия в регионе в течение года.

О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля.