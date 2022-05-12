В Китае не исключили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

Фото: depositphotos/Foto-VDW
В случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, выразил мнение экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо.
В своей статье для журнала Economist полковник напомнил, что Москва предупредила о последствиях присоединения к Североатлантическому альянсу новых членов. Бо отметил, что это может поставить крест на безъядерном статусе Балтийского моря.
"Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <...> Если главный страх НАТО – это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина?" – написал он.
Полковник отметил, что безопасность Европы теперь осталась в прошлом, ее можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Финляндия может официально заявить о своем намерении вступить в НАТО уже в четверг, 12 мая, затем, скорее всего, этому примеру последует Швеция.
Пять официальных лиц заявили изданию, что союзники по Североатлантическому альянсу, возможно, быстро дадут добро на получение Хельсинки и Стокгольмом членства в НАТО. Ожидается, что данный шаг станет предпосылкой для увеличения военного присутствия в регионе в течение года.
О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля.
Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, станут пространством противостояния с РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: