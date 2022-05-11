В Кремле назвали вступления Финляндии и Швеции в НАТО предметом тщательного анализа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом тщательного анализа вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию Альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ с Россией. По его словам, Россия также, вероятно, начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе. Ниинистё заявил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позже 12 мая.

В Финляндии 24 февраля сообщили о готовности подать заявку на вступление в НАТО.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.