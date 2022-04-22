Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО этой весной

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Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО этой весной. Об этом заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя, передает газета Helsingin Sanomat.

По его словам, в стране с таким решением согласно большинство в парламенте и в обществе.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. По словам Медведева, из-за этого появится необходимость в усилении сухопутных и военно-морских сил, ПВО. Медведев подчеркнул, что в этом случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не может – баланс должен быть восстановлен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что объем оказываемой военной поддержки Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. По его словам, в НАТО ответственны за предотвращение эскалации за пределы Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

