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Китай призывает государства G7 отказаться от политики введения незаконных санкций. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь.

"(Мы призываем. – Прим. ред.) прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию", – приводит его слова РИА Новости.

Также Лицзянь заявил, что странам G7 следует сконцентрировать усилия на мирном развитии, прекратить применять двойные стандарты и направлять военный флот и авиацию к границам других государств в целях демонстрации собственной силы.

Ранее экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо заявил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.