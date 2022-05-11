Китай не поддержит проект резолюции США по КНДР – постпред КНР в ООН

11 мая, 23:59
Фото: depositphotos/azarbico
Китай не поддержит резолюцию Соединенных Штатов об ужесточении санкций против КНДР, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
В ходе заседания Совбеза всемирной организации он заявил, что нацеленный на дальнейшее санкционное давление подход неверен для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
"Мы предложили другие варианты. <...> Дискуссии все еще идут. И мы надеемся, что мы сможем найти решение, которое позволит избежать конфронтации в СБ ООН", – приводит его слова РИА Новости.
Цзюнь призвал стороны сохранять сдержанность и спокойствие, следовать пути диалога, а также избегать любых действий, которые могут усилить напряженность.
Он добавил, что Пекин не хотел бы, чтобы Пхеньян провел ядерное испытание, именно поэтому, пояснил Цзюнь, Китай не хочет дополнительных санкций против КНДР. По его мнению, такое давление может заставить одну из сторон предпринять более активные шаги.
До этого Россия и Китай предложили свой проект резолюции о смягчении некоторых санкций против Северной Кореи, однако оба проекта пока не выносились на голосование.
Ранее издание Financial Times сообщило, что китайские военные провели испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Отмечалось, что продемонстрированный Китаем передовой космический потенциал застиг врасплох разведку США.
В материале указывалось, что ракеты не достигла заданной цели, однако испытания продемонстрировали, что КНР обладает гораздо более высоким уровнем военно-технического развития, чем полагал Вашингтон.
Спецпредставители США и Китая обсудили, как побудить КНДР к участию в переговорах
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