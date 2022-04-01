Москва установит воздушные грузовые мосты с Китаем и ОАЭ – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва установит воздушные грузовые мосты с Китаем и ОАЭ, сообщил Сергей Собянин в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между правительством столицы и авиакомпанией "Волга-Днепр".

"Для чего мы подписываем это соглашение. По сути дела, мы создаем новый логистический коридор с такими крупными странами, как Китай, Индия, рядом других стран. Компания будет обеспечивать перевозку грузов по нашему заказу из этих стран", – сказал мэр.

По его словам, речь идет о перевозке жизненно важных грузов, таких как лекарства, медикаменты, оборудование и комплектующие. Ожидается, что за счет таких грузовых перевозок в несколько раз сократится время доставки грузов.

Также, по мнению Собянина, появится хорошая возможность для экспортеров поставлять свою продукцию. Он напомнил, что вопросы поддержки авиационных компаний накануне обсуждались на совещании с Владимиром Путиным.

"Сегодня мы подписываем соглашение с грузовой авиационной компанией "Волга-Днепр". Крупнейшая в стране компания, которая попала в такую сложную экономическую ситуацию в связи с тем, что их международный рынок резко уменьшился в связи с санкциями. Тем не менее это одна из крупнейших в мире и крупнейшая в стране компания, которая, конечно, должна работать на благо России и, конечно, на благо самого коллектива этой компании. В ней работают тысячи людей. И важно этот потенциал сохранить", – сказал Собянин.

Председатель совета директоров авиакомпании Алексей Исайкин добавил, что сотрудничество позволит сохранить рабочие места практически около трех тысяч сотрудников в России.

"Мы уверены, что те совместные проекты по доставке действительно жизненно необходимой для мегаполиса продукции мы обеспечим, но и совместными усилиями сможем продвигать логистические услуги", – сказал он.

По его словам, авиакомпания задумывается о расширении флота самолетов, которые может произвести отечественная промышленность.

Соглашение должно обеспечить стабильное, быстрое, регулярное и надежное снабжение Центрального транспортного узла товарами и грузами первой необходимости. Это лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, продукция в сфере информационных технологий и связи, товары народного потребления, а также оборудование и комплектующие для московских предприятий.

Правительство Москвы выступит заказчиком, а компания "Волга-Днепр" – оператором регулярных грузовых авиаперевозок между столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, в том числе Китаем, Индией и ОАЭ.

Также совместно с правительством РФ городские власти окажут содействие в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и таможенном оформлении грузов. Объем транспортного заказа города составит около 9,5 миллиарда рублей.

До конца года самолеты "Волга-Днепра" доставят в Москву около 20 тысяч тонн критически важных грузов. Услугами перевозчика смогут воспользоваться любые компании, нуждающиеся в оперативной доставке грузов в столицу.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и компанией будет действовать до конца 2022 года. При необходимости его продлят еще на год.

Ранее Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.

Кроме того, мэр подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

