Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба нижней палаты парламента

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает сербская газета "Вечерне новости".

По данным источника, запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако, как отмечается, вина Белграда в данной ситуации отсутствует.

Председатель сербского кабмина Ана Брнабич в свою очередь сообщила эфире TV Pink, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.

"Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет", – отметила Брнабич.

По ее словам, ситуация также осложняется тем, что государство ожидает и прибытие канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое до этого было запланировано на 10 июня, а трудность на сегодняшний день состоит в том, что в обострившейся в мире ситуации никто не хочет ни с кем вести диалогов.

"Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит главы МИД РФ, вы бы могли подумать, что люди, особенно в кризисные времена, как сейчас, когда мир находится на грани Третьей мировой войны, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней несогласны и считали ее ошибочной и не соответствующей международному праву", – заявила Брнабич.

Ранее Китай закрыл небо для Boeing и Airbus отечественных авиакомпаний. Отмечалось, что в мае авиационные власти страны попросили все компании обновить электронные досье. Перевозчики РФ выполнили данное требование, однако китайская столица запросила подтверждающие сведения, что импортные самолеты России официально сняты с регистрации в других странах.

Ситуация у РФ с другими государствами осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.