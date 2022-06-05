Запад в марте запретил Украине продолжать переговоры с РФ – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это Запад запретил Киеву продолжать переговоры. По его мнению Лаврова, Украина стала инструментом, которым манипулируют Соединенные Штаты и Великобритания.

Еще в марте переговоры между странами продолжались, Украина выдвинула предложения, которые могли лечь в основу соглашения, однако, как утверждает Лавров, уже через день Запад запретил продолжать этот процесс.

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