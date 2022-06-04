В Росздравнадзоре сообщили о стабильной ситуации на рынке лекарств в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что проблем на лекарственном рынке в РФ нет, ситуация стабильная.

"Нормально. Все хорошо", – цитирует ее ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в России не наблюдается проблем с доступностью лекарственных средств для лечения детей.

По его словам, власти РФ реализуют комплекс мер, который позволяет стране оставаться в числе мировых лидеров по оказанию медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Кроме того, фонд "Круг добра" в 2022 году оказал помощь в закупке лекарственных препаратов для более чем 3 тысяч детей.

