Никто из зарубежных стран не отказывает РФ в поставках медоборудования – Скворцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ни одна зарубежная компания не отказывает России в поставках медицинского оборудования, однако, несмотря на это, в стране ведется работа по импортозамещению, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
"Мы проработали логистику, и на самом деле никто нам не отказывает сейчас в поставке, и есть разные вектора ввоза", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам Скворцовой, работа по импортозамещению наиболее важных медицинских приборов ведется совместно с ГК "Ростех", "Росатомом" и министерством промышленности и торговли РФ. Глава ФМБА отметила, что многие модели будут обладать улучшенными качествами.
Ранее замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил, что ведомство не ожидает проблем с поставками в страну стоматологического оборудования. Он отметил, что в настоящее время проводится поставка уже законтрактованного оборудования и препаратов.
Камкин выразил надежду, что данная ситуация сохранится, никаких ограничений в отношении импорта медицинского оборудования и препаратов не будет. Замминистра подчеркнул, что в России сейчас развивается и собственное производство.
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