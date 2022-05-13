Медведев сообщил о клинических испытаниях вакцины от COVID-19 фонда "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что разрабатываемая в "Сколкове" вакцина от коронавируса проходит клинические испытания, передает "Интерфакс".

"Фонд занимался и производством, и подготовкой к производству, разработкой собственной вакцины. Она сейчас проходит клинические испытания", – заявил Медведев на заседании попечительского совета.

Также замглавы Совбеза указал на важность технологического импортозамещения в РФ на фоне внешних санкций, при этом подчеркнул, что у фонда "Сколково" есть для этого соответствующие возможности.

Препарат разработан резидентом "Сколкова" – компанией "Бетувакс". Это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России начались исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Препарат уже получили первые добровольцы.