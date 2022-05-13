Вакцинация детей 6–11 лет от COVID-19 начнется в РФ 3 июня

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Вакцинация от коронавируса детей 6–11 лет начнется в рамках клинических исследований 3 июня. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Скрининг начался. <...> Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", – приводит его слова РИА Новости.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

В конце января "Спутником М" начали прививать подростков от 12 до 17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут. Редко могут проявиться несерьезные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте укола. Но все они длятся недолго, до одного дня.

Среди противопоказаний к прививке – обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных болезней в последние 30 суток.