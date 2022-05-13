Гинцбург сообщил о начале исследований новой вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новиков
Начались исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, первые добровольцы уже получили препарат. Никаких негативных реакций у них на прививку не было.
"Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо", – приводит слова ученого РИА Новости.
Он добавил, что с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к коронавирусу, возникают сложности. Скрининг прошли более 100 человек, однако препарат получат лишь те, у кого нет антител.
Вакцину на основе вирусоподобных частиц разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она предполагает двукратное введение с промежутком в три недели.
В середине февраля российский Минздрав одобрил проведение первой и второй фаз исследования вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. В испытаниях смогут принять участие граждане от 18 до 55 лет.
Ранее Гинцбург отмечал, что препарат будет иметь в составе элементы S-белка от трех штаммов – "уханьского", "Дельты" и "Омикрона".
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