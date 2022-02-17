Гинцбург сообщил о начале испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц

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Клинические испытания вакцины против нового коронавируса на основе вирусоподобных частиц начнутся в России через три недели. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ТАСС.

Накануне российский Минздрав одобрил проведение первой и второй фаз исследования. В испытаниях смогут принять участие граждане от 18 до 55 лет.

"Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определенный результат", – сказал Гинцбург.

Как уточнил специалист, вакцина будет иметь в составе элементы S-белка от трех штаммов – "уханьского", "Дельты" и "Омикрона".

"В результате вакцинации должны вырабатываться антитела трех различных специфичностей и защищать от всех возможных вариантов "Омикрона", – объяснил ученый.

Ранее специалист заявил, что негативных эффектов вакцинации против коронавируса препаратом "Спутник М" среди подростков от 12 до 17 лет не было выявлено. Он также сообщил, что объемы производства препарата "Спутник М" планируется нарастить.

До этого Гинцбург сообщил, что вакцинацию назальной вакциной в ходе испытаний прошли свыше 50 человек. При этом ни у кого из них не было выявлено никаких осложнений.