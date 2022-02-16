Минздрав РФ разрешил исследования новой вакцины против коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в реестре Минздрава РФ.

Известно, что препарат будет основан на вирусоподобных частицах. В ходе испытаний специалисты произведут оценку переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо.

Участниками исследования станут 600 человек. Оно завершится в декабре 2022 года.

Накануне в Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". Препарат будет вводиться двумя дозами.

Участником исследования может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода. Также должны быть исключены контакты с заболевшими коронавирусом в последние 14 дней.

