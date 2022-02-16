Минздрав РФ разрешил исследования новой вакцины против коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в реестре Минздрава РФ.
Известно, что препарат будет основан на вирусоподобных частицах. В ходе испытаний специалисты произведут оценку переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо.
Участниками исследования станут 600 человек. Оно завершится в декабре 2022 года.
Накануне в Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". Препарат будет вводиться двумя дозами.
Участником исследования может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода. Также должны быть исключены контакты с заболевшими коронавирусом в последние 14 дней.
В московских поликлиниках начались испытания назальной вакцины от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: