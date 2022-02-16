Гинцбург анонсировал испытания "коктейля" из антител для лечения COVID-19

Фото: depositphotos/Ugreen

Исследование препарата против коронавируса на основе "коктейля" из антител начнется в ближайшее время. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

По его словам, препарат был создан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи. Он добавил, что специалисты уже подали необходимые документы для начала клинических испытаний.

Ранее глава Центра имени Гамалеи заявил, что "коктейли" из моноклональных антител могут быть совершенно разными. По словам Гинцбурга, это связано с тем, что антитела будут взаимодействовать с различными точками в составе S-белка.

Кроме того, Гинцбург сообщал, что вакцинацию назальной вакциной в ходе испытаний прошли свыше 50 человек. При этом ни у кого из них не было выявлено никаких осложнений.

