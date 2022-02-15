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общество

08:44

Врач рассказал, что ждет человечество после пандемии COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

По завершении пандемии коронавируса большая часть населения Земли превратится в людей, страдающих сразу несколькими хроническими заболеваниями, заявил главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев. Об этом сообщает Ura.ru.

По его мнению, коморбидность – сосуществование у одного человека двух или более заболеваний – станет распространенной проблемой, причем чаще всего люди будут сталкиваться с расстройствами центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем. Это требует разработки новой методики реабилитации пациентов, пояснил Токарев.

"Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания", – сказал врач.

Человечеству предстоит дальше решать целый комплекс проблем, а также работать не покладая рук в плане восстановления утраченных функций пациентов, считает специалист.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев рассказал, как коронавирус влияет на психику человека. По словам специалиста, инфекция вызывает развитие заболеваний нервной системы, а также ухудшение состояния при диагностированных хронических заболеваниях.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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