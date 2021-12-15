Психиатр рассказал о влиянии коронавируса на нервную систему

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Коронавирус вызывает развитие заболеваний нервной системы, а также вызывает ухудшение состояния при диагностированных хронических заболеваниях. К такому выводу пришел врач-психиатр Артем Гилев, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Безусловно, связь между перенесенной болезнью и ухудшением состояния есть", – отметил психиатр, подчеркнув, что в настоящий момент еще неясно, каким образом инфекция влияет на нервную систему и как такие симптомы устранять.

Тем не менее, признает Гилев, последствия для нервной системы напрямую зависят от тяжести перенесенного коронавируса. Особенно сильные обострения наблюдаются у тех, кто попадал с COVID-19 в реанимацию.

Врач подчеркнул, что явные ухудшения наблюдаются у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, например деменцией. Фиксируются обострения и у людей с тревожными и тревожно-депрессивными расстройствами.

"В моей практике это каждый четвертый пациент, имевший диагноз до болезни. И еще у четверти переболевших расстройства нервной системы возникают, даже если до этого у человека они не были диагностированы", – заключил специалист.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом выявленном последствии коронавируса. У переболевших COVID-19 может наблюдаться заикание, возникшее на фоне поражения нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.