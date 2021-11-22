Невролог рассказал о новом последствии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом выявленном последствии коронавируса. Об этом специалист рассказал в беседе с URA.ru.
По словам врача, таковым является заикание, которое может возникать на фоне поражения нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.
"Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он (коронавирус. – Прим. ред.) может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток. Также он может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт этой группы нервных клеток", – допустил Хорошев.
Невролог отдельно подчеркнул, что коронавирус может провоцировать множественные нарушения с неврологической симптоматикой, а также опасное тромбообразование.
Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова ранее посоветовала переболевшим коронавирусом пройти тщательную проверку состояния здоровья после выздоровления.
За последние сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса. В 2 319 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%
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