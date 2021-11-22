В России выявили 35 681 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России подтвердили 35 681 новый случай коронавируса. В 2 319 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 786 случаев, на Санкт-Петербург – 2 215, на Московскую область – 1 784, на Самарскую область – 1 648, на Краснодарский край – 991, на Республику Крым – 814, на Нижегородскую область – 769, на Свердловскую область – 746, на Воронежскую область – 742, на Красноярский край – 702, на Пермский край – 693, на Башкирию – 675, на Ростовскую область – 653.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 366 839 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умер 1 241 человек, за весь период в стране скончались 265 336. За прошедшие сутки выздоровели 28 713 человек, за весь период пандемии – 8 053 643.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода.

По его словам, основным условием для получения прививки является отсутствие противопоказаний у человека. Кроме того, проведение ревакцинации допустимо не ранее чем через один-два месяца после получения предыдущего препарата.

