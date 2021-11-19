Эксперт счел безопасной ревакцинацию от COVID двухкомпонентными вакцинами раз в полгода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам сообщили о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода. Такое заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости.
Как заявил специалист, основным условием для получения прививки является отсутствие противопоказаний у человека. Кроме того, проведение ревакцинации допустимо не ранее, чем через один–два месяца после получения предыдущего препарата.
"Если этот срок выдерживается – а мы говорим про полгода, – то тут никаких подводных камней не должно быть", – сказал Вознесенский.
Ранее Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, специалисты дополнили информацию об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" при ее повторном введении.
До этого в Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса для защиты от коронавируса. Эксперты отмечали, что вопрос о достаточном для защиты от коронавируса уровне антител является дискуссионным во всем мире.
Иммунолог назвал оптимальный уровень антител для получения QR-кода
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