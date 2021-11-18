Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по лечению COVID-19

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Министерство здравоохранения России выпустило обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что документ подготовлен ведущими российскими экспертами на основе накопленных научных и клинических данных.

Часть изменений и уточнений коснулась обеспечения безопасности оксигенотерапии.

Обновили и рекомендации, касающиеся ревакцинации граждан. Так, раздел по специфической профилактике COVID-19 дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" при ее повторном введении.

Кроме того, в новой версии документа уточняется режим дозирования "Барицитиниба", применяемого для лечения пациентов с легким течением заболевания, если медицинская помощь оказывается им в стационарных условиях.

Внесены изменения и в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что новая версия рекомендаций направлена во все регионы России для практического использования.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года.

Кроме того, согласно постановлению, подписанному главой ведомства Анной Поповой, граждане, контактировавшие с больным коронавирусом, могут не уходить на самоизоляцию, если прошли вакцинацию и не испытывают симптомов заражения.

