Вакцинированные смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с COVID-больным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцинированные россияне смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. Соответствующее решение приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", – говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые меры вступят в силу с 17 ноября.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года. В частности, в документе сказано, что брать анализ на COVID-19 у контактных с заболевшими следует на 10–12-й день с момента последнего контакта.
Кроме того, стало известно, что с 16 ноября россияне могут получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 или перенесенном заболевании в многофункциональных центрах (МФЦ).
Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19
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