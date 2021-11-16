Врач предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков при COVID-19

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Россиянам сообщили об опасности самостоятельного приема антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях. Об этом рассказал главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснил, что антибиотики не являются эффективным средством при борьбе с вирусными заболеваниями. Назначение таких препаратов происходит только в том случае, если коронавирус вызвал у человека развитие других патогенов.
"У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции", – заявил врач.
Несвоевременный прием антибиотиков способен вызвать ослабление иммунитета, подчеркнул эксперт.
"Задача иммунной системы – бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами", – сказал Чурадзе.
Постоянный прием антибиотиков без необходимости повышает способность болезнетворных организмов противостоять препарату, продолжил специалист.
"Когда он (антибиотик. – Прим. ред.) действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен", – предупредил Чурадзе.
Назначениями антибиотиков должны заниматься врачи, подчеркнул эксперт. Медики способны определить оптимальную дозу препарата и промежуток времени, в который он будет приниматься.
При возникновении некоторых симптомов Чурадзе посоветовал пациентам с COVID-19 обращаться за консультациями к специалистам.
"В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью", – перечислили врач.
Он добавил, что тяжелого течения коронавируса можно избежать посредством вакцинации.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил о росте темпов вакцинации в стране. В частности, препаратом "Спутник Лайт" ревакцинировано более 9 миллионов граждан.
За последние сутки в России подтвердили 38 420 новых случаев коронавируса. В 2 664 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 109 094 случая коронавирусной инфекции.
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