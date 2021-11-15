Мурашко сообщил о росте темпов вакцинации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил о росте темпов вакцинации в стране.

"За неделю темпы вакцинации возросли на 6%. Всего за это время вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек", – отметил он.

По словам министра, препаратом "Спутник Лайт" ревакцинировано более 9 миллионов граждан. Он также уточнил, что в группе россиян старше 60 лет темпы вакцинации за неделю выросли на 14%.

Ранее Мурашко рассказал, что в России создают лекарство, позволяющее прерывать развитие коронавируса на начальном этапе. О каком именно препарате идет речь, министр сообщит после завершения всех испытаний.