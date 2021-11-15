Мурашко рассказал о разработке препарата, прерывающего развитие COVID-19

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В России создают лекарство, позволяющее прерывать развитие коронавируса на начальном этапе. Разработка находится на завершающей стадии, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

О каком именно препарате идет речь, министр сообщит после завершения всех испытаний.

"Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от ковида]", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты начали разработку лекарства из антител для лечения заболевших коронавирусом. Испытания препарата начнутся в январе и завершатся в течение 3–4 месяцев.

Также в России планируют создать универсальную вакцину против гриппа и ротавирусной инфекции.

