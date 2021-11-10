Гинцбург рассказал о планах создать универсальную вакцину от гриппа и ротавируса

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Национальный исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует создать универсальную вакцину против гриппа и ротавирусной инфекции. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.

"Тестируем вакцины против ротавируса и гриппа, в том числе хотим создать универсальную вакцину, которая будет эффективна в течение многих сезонов", – отметил он.

По словам Гинцбурга, помимо этого, специалисты центра создают вакцины против возбудителя туберкулеза, а также есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью.

"Если, не дай бог, возникнут новые вызовы со стороны патогенного мира микроорганизмов, мы тоже к ним готовы. Работы ведутся", – добавил он.

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V". В ведомстве уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.