Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", – рассказали в министерстве.

Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучалось в доклинических исследованиях, показавших отсутствие снижения иммуногенности обоих препаратов при их одновременном введении.

В Минздраве также уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.

Ранее о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан.

По ее словам, безопасность одновременного введения двух препаратов показали некоторые исследования. Однако она призвала проконсультироваться с врачом перед процедурой.

