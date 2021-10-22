ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса

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Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно, заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан.

По ее словам, безопасность одновременного введения двух препаратов показали некоторые исследования.

"Симптомы гриппа и COVID-19 похожи. Среди них – лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Однако у коронавируса есть специфические признаки, в частности отсутствие обоняния и вкуса", – цитирует Бриан РИА Новости.

Она подчеркнула, что многие люди во время коронавируса сталкиваются и с другими симптомами. Также она отметила, что перед вакцинацией необходима консультация врача.

Ранее профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал, в какой последовательности следует делать прививки от COVID-19 и гриппа. По словам специалиста, все зависит от того, переболел человек коронавирусом или нет. Если нет, то сначала стоит позаботиться об иммунной защите от COVID-19.

