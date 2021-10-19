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Москва 24

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Общество

06:55

Врач объяснил, в каком порядке лучше вакцинироваться от гриппа и COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал, в какой последовательности следует делать прививки от COVID-19 и гриппа.

По словам специалиста, все зависит от того, переболел человек коронавирусом или нет. Если нет, то сначала стоит позаботиться об иммунной защите от COVID-19.

"Конечно, в этом случае отдается приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы, и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", – сказал Костинов в интервью радио Sputnik.

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией около полугода назад, стоит отдать предпочтение прививки от гриппа, подчеркнул эксперт.

"В этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции", – сказал Костинов

Если же человек уже поставил прививку от коронавируса и с этого момента прошло более шести месяцев, то сначала рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц – против коронавируса, уточнил специалист.

Он добавил, что в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19 в один и тот же день. Врач также напомнил, что людям с хроническими заболеваниями перед прививками следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что в новосибирском научном центре "Вектор" началась разработка единой вакцины от гриппа и коронавируса. В ее основе будут вирусы гриппа А и В. Препарат будет корректироваться под новые штаммы гриппа и COVID-19 каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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