В России может появиться комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российская биофармацевтическая компания "Петровакс" изучает возможность разработки комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа, рассказал директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации организации Антон Тихонов.

"Была (мысль создать такую вакцину. – Прим. ред.). Мы попробуем это сделать.<...> Допускаем, что это может быть комбинированная вакцина четырехвалентная от гриппа плюс коронавирус", – заявил Тихонов ТАСС.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса намечены на конец 2022 года. Подобные разработки в настоящее время ведут и другие российские научные лаборатории.

Глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Гамалеи Александр Бутенко, в свою очередь, призвал россиян последовательно прививаться как от гриппа, так и от коронавируса. По его словам, данные патогены не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что можно одновременно заразиться и тем и другим.

