Почти все показатели плановой вакцинации в РФ достигнуты – Роспотребнадзор

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В России достигнуты почти все целевые показатели плановой вакцинации населения от контролируемых инфекций, несмотря на пандемию коронавируса, говорится в приветственном слове главы Роспотребнадзора Анны Поповой по случаю научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы". Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на то что новая коронавирусная инфекция на начальном этапе, как и во всем мире, замедлила темпы иммунизации населения, принятые меры позволили обеспечить наверстывающую иммунизацию и к началу 2021 года достигнуть целевых показателей практически по всем контролируемым инфекциям", – зачитал ее обращение директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По ее словам, практика иммунизации населения позволила избавиться от таких болезней, как оспа, полиомиелит, снизить заболеваемость корью, гепатитом, дифтерией и коклюшем в большинстве государств мира, в том числе и России.

Сегодня в стране решаются вопросы обеспечения защиты людей от коронавируса, для этого специалисты постоянно следят за развитием патогена, чтобы принимать оптимальные меры по предотвращению его распространения, заключила Попова.

Ранее глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Гамалеи Александр Бутенко призвал россиян последовательно прививаться как от гриппа, так и от коронавируса. По его словам, данные патогены не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что можно одновременно заразиться и тем и другим.

