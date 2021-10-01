Эксперт не исключил одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

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Грипп и коронавирус не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что можно одновременно заразиться и тем и другим. Об этом рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.
"Это реальная совершенно ситуация [одновременное заболевание коронавирусом и гриппом], потому что эти инфекции не связаны", – сказал Бутенко в эфире телеканала "Россия 24".
При этом в настоящее время принимаются меры по специфическому обследованию пациентов с симптомами респираторных заболеваний. Также Бутенко посоветовал делать прививки и от гриппа, и от COVID-19.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что россияне плохо соблюдают масочный режим, это может привести к росту заболеваемости гриппом в 2021 году на фоне четвертой волны коронавируса.
Третья волна коронавируса, по словам Нетесова, уже перешла в новую. Причинами стало смешение людей в учебных заведениях и возвращение россиян с отпусков, а также доминирование варианта "Дельта".
"Доктор 24": вакцинация от гриппа
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