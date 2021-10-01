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Общество

09:24

Вирусолог предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны COVID-19

общество

Фото: depositphotos/alexraths

Россияне плохо соблюдают масочный режим, это может привести к росту заболеваемости гриппом в 2021 году на фоне четвертой волны коронавируса, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

"Одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году, – ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема (заболеваемости. – Прим. ред.) по гриппу. Поэтому надо ускорять темпы вакцинации, надо носить маски, как бы это ни было неудобно", – приводит его слова РИА Новости.

Третья волна коронавируса, по словам Нетесова, уже перешла в новую. Причинами стало смешение людей в учебных заведениях и возвращение россиян с отпусков, а также доминирование варианта "Дельта".

Эксперт также отметил, что сегодня в странах с высокими темпами вакцинации смертность от вируса практически не растет, а в странах с низкой вакцинацией продолжает оставаться на высоком уровне.

"Год назад жесткие меры были, но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. Сейчас заболеваемость выше, но как-то люди маски не носят. Среди тех, кто заболел, смертность в целом 3–4%, а среди тех, кто вакцинировался, смертности нет. Люди должны понимать эту ситуацию и себя предохранять", – заключил Нетесов.

Ранее несколько российских медиков сообщили об изменении симптомов коронавируса этой осенью. Они отмечают у зараженных насморк, боли и першение в горле. Также у заболевших быстро развивается и долго длится кашель с большим количеством мокроты.

Медики сообщили об изменившихся первых симптомах COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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