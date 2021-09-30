Попова сообщила о подъеме заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в РФ

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, а также предупредила об увеличении числа случаев коронавируса в России.
"Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", – заявила Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Темп прироста больных COVID-19 за минувшую неделю составил 8,8%.
Попова также отметила, что "индийский" штамм "Дельта" доминирует в России, на него приходится 97% заражений коронавирусом.
"В сентябре 97% всех штаммов, которые секвенированы на территории РФ, - а это десятки тысяч – это штамм "дельта". Он превалирует, как и во всем мире", – сказала она.
Попова добавила, что заболеваемость коронавирусом растет в 56 регионах европейской части РФ. При этом в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе ситуация остается стабильной, а в 12 субъектах РФ отмечается слабое снижение по случаям COVID-19.
В России за последние сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса. Из них 3 998 приходятся на Москву.
Ранее стало известно, что с 1 октября людям с симптомами ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что такие системы показали высокую эффективность.
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