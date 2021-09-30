В России выявили 23 888 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в 2 020 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 3 998 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 077, в Московской области – 1 216, в Самарской области – 607, в Воронежской области – 566, в Нижегородской области – 563, в Свердловской области – 526, в Ростовской области – 495, в Пермском крае – 488, в Башкирии – 420.

Всего в РФ зарегистрировано 7 511 026 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Сахалинской области, Бурятии, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 867 человек. Всего с начала пандемии скончались 207 255 человек.

При этом за сутки выписали 18 826 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 672 767 человек.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснил он.