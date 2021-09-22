Минздрав РФ утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом.

В новой методичке обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

Кроме того, оттуда исключили препарат "Умифеновир" для пациентов с факторами риска, включили новые схемы амбулаторного лечения, в том числе препарат "Будесонид".

Ранее ученые из Австралии провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции, и пришли к выводу, что коронавирус вызывает уникальный ответ иммунитета человека.

Исследователи заметили, что в крови пациентов присутствует набор иммунологических маркеров, позволяющих отличить коронавирус от других вирусных заболеваний. Кроме того, эксперты выяснили, что тяжелая форма коронавируса связана не с самим вирусом, а с чрезмерной реакцией организма на него.

Накануне в России подтвердили 19 179 новых случаев коронавируса. В 1 351 (7,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 7 313 851 (+0,26%) случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Алтае, Москве и Бурятии.

