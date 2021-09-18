Ученые из США выяснили, что мутации COVID-19 лучше передаются воздушно-капельным путем

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Американские исследователи выяснили, что мутации коронавирусной инфекции лучше передаются воздушно-капельным путем, сообщает РИА Новости.

"Вирус SARS-CoV-2 развивается в сторону более эффективно распыляемых разновидностей, неплотно прилегающие к лицу маски дают заметный, но скромный уровень контроля. Поэтому до тех пор, пока уровень вакцинации не станет очень высоким, прилегающие маски и респираторы будут являться необходимостью", – отмечается в исследовании.

Как сообщается, по результатам проведенного с мая по апрель 2021 года исследования специалисты доказали, что защитные маски достаточно снижали проникновение вирусной РНК, на 50–60% – при разных способах наблюдения.

Ранее ученые Университета Мэриленда в США рассказали о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В рамках своего исследования специалисты оценили 49 случаев заражения разными штаммами COVID-19. В каждом из них заболевание протекало бессимптомно или слабо выражено.