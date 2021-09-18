Ученые из США выяснили, что мутации COVID-19 лучше передаются воздушно-капельным путем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Американские исследователи выяснили, что мутации коронавирусной инфекции лучше передаются воздушно-капельным путем, сообщает РИА Новости.
"Вирус SARS-CoV-2 развивается в сторону более эффективно распыляемых разновидностей, неплотно прилегающие к лицу маски дают заметный, но скромный уровень контроля. Поэтому до тех пор, пока уровень вакцинации не станет очень высоким, прилегающие маски и респираторы будут являться необходимостью", – отмечается в исследовании.
Как сообщается, по результатам проведенного с мая по апрель 2021 года исследования специалисты доказали, что защитные маски достаточно снижали проникновение вирусной РНК, на 50–60% – при разных способах наблюдения.
Ранее ученые Университета Мэриленда в США рассказали о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В рамках своего исследования специалисты оценили 49 случаев заражения разными штаммами COVID-19. В каждом из них заболевание протекало бессимптомно или слабо выражено.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: