Ученые назвали опасность эволюции коронавируса

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Ученые Университета Мэриленда в США рассказали о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. Об этом сообщается в публикации для Clinical Infectious Diseases.

В рамках своего исследования специалисты оценили 49 случаев заражения разными штаммами COVID-19. В каждом из них заболевание протекало бессимптомно или слабо выражено.

Для эксперимента ученые попросили добровольцев повторять алфавит или петь песню "С днем рождения тебя". Таким образом они установили, что зараженные альфа-штаммом выдыхают до ста раз больше вирусных частиц в сравнении с заболевшими первой версией коронавируса.

"Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем", – рассказали ученые.

Дополнительно специалисты отметили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Для защиты от COVID-19 следует прививаться, пользоваться средствами индивидуальной защиты и проветривать помещения.

Накануне сообщалось, что ученые Национального университета Кордовы выявили повышенную эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма коронавируса. Препарат сравнивали с разработками AstraZeneca и Sinopharm.