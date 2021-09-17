В России выявили 19 905 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России подтвердили 19 905 новых случаев коронавируса. В 1 693 (8,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 2 537 случаев, на Санкт-Петербург – 1 738, на Московскую область – 837, на Свердловскую область – 504, на Воронежскую область – 483, на Самарскую область – 480, на Ростовскую область – 463, на Пермский край – 448, на Нижегородскую область – 446, на Иркутскую область – 378, на Омскую область – 370, на Челябинскую область – 365, на Ставропольский край – 355, на Красноярский край – 348, на Волгоградскую область – 340.

Всего в России зарегистрировано 7 234 425 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Бурятии – 0,14%, Республике Алтай – 0,15%, Москве – 0,16%.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умер 791 человек, за весь период пандемии скончались 196 626 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 16 619 человек, за все время – 6 469 017.

Ранее сообщалось, что ученые начали испытывать вакцину от коронавируса в виде йогурта. Эксперты добавили, что создали образец, который включает участки "Альфа"- и "Дельта"-штаммов.