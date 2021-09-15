Ученые начали испытывать вакцину от коронавируса в виде йогурта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на основе молочнокислых бактерий. При разработке исследователи также учитывали "Альфа"- и "Дельта"-штаммы, сообщает ТАСС.
Завотделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге Александр Суворов рассказал, что вакцина разрабатывалась с учетом первого варианта коронавируса. Однако сейчас в формулу внесли некоторые изменения.
"Мы продолжаем развивать эту вакцину, ведь первый штамм еще не потерял значимость. При этом учитываются и другие варианты. Мы уже сделали образец, который включает участки белка коронавируса, соответствующие "Альфа"- и "Дельта"-штаммам. Они включены в состав нового вакцинного кандидата", – отметил Суворов.
В настоящее время препарат проходит испытания на животных. Ученые отмечают выработку устойчивого иммунного ответа. При этом исследователям еще предстоит выяснить, насколько препарат сможет защитить от реального вируса.
В будущем вакцину планируют выпускать в форме жидкой закваски или капсул.
Ранее сообщалось, что в России обнаружили новый вирус, который вызывает лихорадку. У больных фиксируют озноб и температуру около 39 градусов.
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