Австралийские ученые установили возможные причины развития болезни Альцгеймера

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Австралийские ученые установили вероятные причины развития болезни Альцгеймера. В результате появились новые возможности в его лечении, сообщает ТАСС.
Исследование проводили ученые из университета имени Кертина. По данным экспертов, причиной развития болезни могут быть частицы, которые транспортируют токсичные белки из крови в мозг.
"Ученые и раньше замечали прогрессирующее накопление токсичных белковых отложений, которые называются бета-амилоидами, в мозге людей с Альцгеймером. Однако исследователи не знали, откуда берутся эти пептиды и почему они накапливаются в клетках мозга", – рассказал профессор Джон Мамо.
Австралийские ученые выяснили, что бета-амилоид попадает в мозг из липопротеинов – частиц жира, что содержатся в крови. По словам Мамо, если получится регулировать уровень липопротеинов-амилоидов в крови и предотвращать их попадание в мозг, то удастся найти новые методы лечения болезни Альцгеймера.
Ранее ученые выяснили, какой ген отвечает за склонность к изменам. Обнаружить это удалось в ходе эксперимента.
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